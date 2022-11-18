الفراعنة يتقدمون على بلجيكا في الشوط الأول بهدف عالمي لمصطفى محمد (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - سجل مصطفى محمد، أول أهداف منتخب مصر في مرمى بلجيكا في الدقيقة 33، بمهارة فردية وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا التشكيل الأساسي خلال مواجهة الفراعنة المقرر انطلاقها في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألدرفيريلد، زينو ديباست، آرثر ثياتي، كاستاني

الوسط: أكسيل فيتسل، هانز فاناكن، كاراسكو، كيفين دي بروين

الهجوم: هازارد، ميشي باتشواي

على الجانب الأخر، أعلن البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، تشكيل المنتخب لمواجهة بلجيكا، التى تقام على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.