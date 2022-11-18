بث مباشر بدون تقطيع.. مصر × بلجيكا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا التشكيل الأساسي خلال مواجهة الفراعنة المقرر انطلاقها في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألدرفيريلد، زينو ديباست، آرثر ثياتي، كاستاني

الوسط: أكسيل فيتسل، هانز فاناكن، كاراسكو، كيفين دي بروين

الهجوم: هازارد، ميشي باتشواي

على الجانب الأخر، أعلن البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، تشكيل المنتخب لمواجهة بلجيكا، التى تقام على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

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