شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة أسوان بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق التى ستخوض مباراة أسوان غداً ضمن مباريات الدور التميهدى من بطولة كأس الرابطة، والمقرر لها في الثالثة عصرا باستاد أسوان.

وغادر لاعبو فريق غزل المحلة مطار القاهرة الدولى صباح اليوم إلى أسوان استعدادا لملاقاة فريق زهرة الجنوب غدا، ومن المقرر أن يخوض اللاعبون المران الختامي على الملعب الفرعى لاستاد أسوان.

وجاءت القائمة لتضم 22 لاعبا كالتالى :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، محمود الحضرى ، أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. محمود علاء ، السيد الشبراوى ، إيهاب سمير ، أحمد الجعيدى ، محمد بازوكا ، محمود صابر ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش .

خط الوسط .. محمد جابر ، أحمد الشيخ ، خالد الاخميمى ، باولن فوافى ، حميد ماو ، أحمد الندرى ، إبراهيما كونية ، حسام حسن .

الهجوم .. كريم مصطفى ، عبده يحيى ، جابريل أوروك .