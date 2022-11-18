شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة هزار بين صلاح وهازارد وكورتوا عقب مباراة مصر وبلجيكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد صلاح قائد منتخب مصر في وصلة هزار مع ثنائى منتخب بلجيكا كورتوا وهازارد عقب انتهاء المباراة بينهم وحصد الفرعون المصرى جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وحقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادًا لكأس العالم.

سجل هدفى منتخب مصر مصر مصطفى محمد فى الدقيقة 34 ومحمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 46، بينما سجل هدف بلجيكا اللاعب البديل أوبندا بالدقيقة 73.