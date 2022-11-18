شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة مصر وبلجيكا الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر جائزة أفضل لاعب في المباراة التي انتهت منذ قليل بين منتخب الفراعنة أمام نظيره البلجيكى على استاد جابر الأحمد بدولة الكويت.

وحقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادًا لكأس العالم.

سجل هدفى منتخب مصر مصر مصطفى محمد فى الدقيقة 34 ومحمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 46، بينما سجل هدف بلجيكا اللاعب البديل أوبندا بالدقيقة 73.