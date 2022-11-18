شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهدر فرصة محققة لمنتخب مصر أمام بلجيكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر محمد صلاح قائد منتخب مصر فرصة محققة للتسجيل بمرمى منتخب بلجيكا لتعزيز تقدم الفراعنة من عمر المباراة الودية التى تجمع المنتخبين حاليا باستاد جابر الأحمد بدولة الكويت .

ويخوض منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

بينما جاء تشكيل منتخب بلجيكا بقيادة روبرتو مارتينيز كالتالي ..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي ألدرفيريلد، ديباست، ثياتي، كاستاني

خط الوسط: يانيك كاراسكو، أكسل فيتسل، فاناكين، دي بروين

خط الهجوم: هازارد، باتشواي