شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تقلص الفارق أمام منتخب مصر بهدف أوبندا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قلص منتخب بلجيكا الفارق مع منتخب مصر لهدف وحيد أحرزه المهاجم أوبندا في الدقيقة 75 من عمر المباراة الودية التى تجمعهم حاليا على ستاد جابر الأحمد بدولة الكويت .
ويخوض منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي.
خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة
خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.
بينما جاء تشكيل منتخب بلجيكا بقيادة روبرتو مارتينيز كالتالي ..
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: توبي ألدرفيريلد، ديباست، ثياتي، كاستاني
خط الوسط: يانيك كاراسكو، أكسل فيتسل، فاناكين، دي بروين
خط الهجوم: هازارد، باتشواي