شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تقلص الفارق أمام منتخب مصر بهدف أوبندا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلص منتخب بلجيكا الفارق مع منتخب مصر لهدف وحيد أحرزه المهاجم أوبندا في الدقيقة 75 من عمر المباراة الودية التى تجمعهم حاليا على ستاد جابر الأحمد بدولة الكويت .

ويخوض منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

بينما جاء تشكيل منتخب بلجيكا بقيادة روبرتو مارتينيز كالتالي ..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي ألدرفيريلد، ديباست، ثياتي، كاستاني

خط الوسط: يانيك كاراسكو، أكسل فيتسل، فاناكين، دي بروين

خط الهجوم: هازارد، باتشواي