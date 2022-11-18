شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت مثيرة فى نتائج الجولة السادسة بدورى القسم الثانى.. القناة والجونة فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الجمعة، 15 مباراة قوية فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة القسم الثانى، منها 8 مواجهات فى مجموعة القاهرة و6 فى مجموعة الصعيد ولقاء فى مجموعة بحرى والقناة.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى

مجموعة القاهرة

ففى مجموعة القاهرة، فاز فريق القناة المتصدر على العبور 2-1 ليواصل الفريق الاسماعيلاوى الانتصارات بعلامة كاملة فى 6 مباريات ، فيما خسر بتروجت أمام وادى دجلة 2-1، وتعادل منتخب السويس مع السكة الحديد سلبياً، وخسر النصر أمام المصرية للاتصالات بثنائية نظيفة، وتعادل كهرباء الإسماعيلية مع الإعلاميين، بهدف لمثله.

وتعادل فريق إيسترن كومبانى على ملعبه مع الترسانة سلبياً، وتعادل المستقبل مع فريق الإنتاج الحربى بهدف لمثله، وأخيرا فاز زد على بورتو السويس، بهدفين مقابل هدف.

مجموعة الصعيد

وفى مجموعة الصعيد، فاز فريق الجونة متصدر المجموعة على نظيره تليفونات بنى سويف بثلاثية نظيفة، وفاز فريق النصر للتعدين على ملعبه نظيره أسمنت أسيوط 3-1، وتعادل الألومنيوم مع ملوى 2-2، وتعادل الفيوم مع المنيا بهدف لمثله، وخسر مركز شباب طامية أمام مصر المقاصة بهدف نظيف، وأخيرا فاز شبان قنا على المدينة المنورة، بخماسية نظيفة.

مجموعة بحرى والإسكندرية

وفى مجموعة بحرى والإسكندرية، خسر فريق هلال مطروح أمام طنطا بثنائية نظيفة فى افتتاح الأسبوع السادس من المجموعة، والتى ستسكمل مبارياتها غدا السبت.