إنبى يخسر أمام أبها السعودى 4-3 استعداداً لاستئناف الدورى

القاهرة - سامية سيد - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أمام نظيره أبها بنتيجة 4-3 فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، فى إطار استعدادات الفريق البترولى لاستئناف مسابقة الدورى المصري الممتاز بمواجهة البنك الأهلى المقرر لها 30 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 3-3، قبل أن يسجل الفريق السعودي، هدف الفوز في الجزء الأخير من الشوط الثاني.

استغل أحمد كشرى المدير الفني لـ إنبى المباراة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه وخاصة الشباب خلال شوطى المباراة لمنحهم الفرصة للتعرف على مستواهم ومنحهم الاحتكاك القوي في مباراة قوية أمام منافس قوي وعنيد كفريق اَبها .

فيما حرص أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى على متابعة المباراة وتقديم درع النادى لوفد نادى اَبها السعودى الذى حرص أيضاً على تقديم درعه للنادى البترولى.

وأعلن محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادى إنبى، خوض الفريق الأول ثلاث مباريات ودية أمام المصرى وأبها السعودى وسيراميكا، خلال فترة التوقف الحالية.

وخاض إنبى مباراته الأولى أمام المصرى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، بينما لعب مباراته الثانية أمام أبها السعودى اليوم الجمعة 18 نوفمبر، ويختتم مبارياته الودية أمام سيراميكا يوم الأربعاء 23 نوفمبر.

وكان الجهاز الفني للفريق البترولى بقيادة أحمد كشرى قد طالب بضرورة الاتفاق على إقامة لقاءات تجريبية لمواصلة الاستعداد لاستئناف بطولة الدورى، حيث يخوض إنبى مباراته المقبلة بنهاية الشهر الجارى أمام البنك ىالأهلى بالأسبوع الرابع من المسابقة.