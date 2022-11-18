فيفا يعلن حظر بيع الكحول في ملاعب بطولة كأس العالم في قطر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المشروبات الكحولية لن تُباع في الملاعب الثمانية التي ستقام عليها مباريات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال بيان صادر عن فيفا: "عقب المناقشات بين سلطات البلد المضيف والفيفا اُتخذ قرار للتركيز على بيع المشروبات الكحولية في منطقة مهرجان مشجعي الفيفا، ووجهات المشجعين الأخرى والأماكن المرخصة، وإزالة نقاط بيع البيرة من محيط ملاعب كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر".



كما ذكر البيان: "ستواصل سلطات البلد المضيف والفيفا ضمان أن توفر الملاعب والمناطق المحيطة تجربة ممتعة ومحترمة وممتعة لجميع المشجعين".



وكان من المقرر تقديم المشروبات الكحولية "في مناطق محددة داخل الملاعب"، على الرغم من أن بيعها يخضع لرقابة صارمة في الدولة العربية المسلمة.



وتم تغيير الموقف قبل يومين من انطلاق نهائيات كأس العالم - الأحد القادم - عندما تلعب قطر مع الإكوادور.



المصدر: وكالات