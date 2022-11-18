اخبار الرياضه

التشكيل الرسمي.. بلجيكا بالقوة الضاربة أمام الفراعنة

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا التشكيل الأساسي خلال مواجهة الفراعنة المقرر انطلاقها في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألدرفيريلد، زينو ديباست، آرثر ثياتي، كاستاني

الوسط: أكسيل فيتسل، هانز فاناكن، كاراسكو، كيفين دي بروين

الهجوم: هازارد، ميشي باتشواي

على الجانب الأخر، أعلن البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، تشكيل المنتخب لمواجهة بلجيكا، التى تقام على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا