التشكيل الرسمي.. بلجيكا بالقوة الضاربة أمام الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا التشكيل الأساسي خلال مواجهة الفراعنة المقرر انطلاقها في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.
وجاء تشكيل منتخب بلجيكا على النحو الآتي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: ألدرفيريلد، زينو ديباست، آرثر ثياتي، كاستاني
الوسط: أكسيل فيتسل، هانز فاناكن، كاراسكو، كيفين دي بروين
الهجوم: هازارد، ميشي باتشواي
على الجانب الأخر، أعلن البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، تشكيل المنتخب لمواجهة بلجيكا، التى تقام على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي.
خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة
خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.