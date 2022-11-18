شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى ينقذ تسديدة كاراسكو ويحافظ على تقدم مصر أمام بلجيكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر مرماه من تسديدة كاراسكو لاعب منتخب بلجيكا ليحافظ على تقدم على الفراعنة فى المباراة الودية التي تجمع المنتخبين حاليا باستاد جابر الأحمد بدولة الكويت .

ويخوض منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

بينما جاء تشكيل منتخب بلجيكا بقيادة روبرتو مارتينيز كالتالي ..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي ألدرفيريلد، ديباست، ثياتي، كاستاني

خط الوسط: يانيك كاراسكو، أكسل فيتسل، فاناكين، دي بروين

خط الهجوم: هازارد، باتشواي