شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يحرز هدف التقدم لمنتخب مصر فى مرمى بلجيكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر فى إحراز الهدف الأول لمنتخب مصر فى مرمى كورتوا حارس مرمى بلجيكا بالدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، في المباراة الودية التي تجمعهم حاليا على ستاد جابر الأحمد بدولة الكويت.

ويخوض منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

بينما جاء تشكيل منتخب بلجيكا بقيادة روبرتو مارتينيز كالتالي ..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي ألدرفيريلد، ديباست، ثياتي، كاستاني

خط الوسط: يانيك كاراسكو، أكسل فيتسل، فاناكين، دي بروين

خط الهجوم: هازارد، باتشواي