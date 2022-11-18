شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تريزيجيه يهدر مجدداً فرصة هدف محقق لمنتخب مصر أمام بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر محمود حسن "تريزيجيه" مهاجم منتخب مصر فرصة هدف محقق فى مرمى منتخب بلجيكا للمرة الثانية فى المباراة الودية التى تجمعهما حاليا باستاد جابر الأحمد بدولة الكويت.

ويخوض منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

بينما جاء تشكيل منتخب بلجيكا بقيادة روبرتو مارتينيز كالتالي ..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي ألدرفيريلد، ديباست، ثياتي، كاستاني

خط الوسط: يانيك كاراسكو، أكسل فيتسل، فاناكين، دي بروين

خط الهجوم: هازارد، باتشواي