شكرا لقرائتكم خبر عن الـ"VAR" يتدخل لمنع ضربة جزاء لمنتخب بلجيكا أمام مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الكويتى على محمود حكم مباراة مصر وبلجيكا عدم احتساب ركلة جزاء لمنتخب بلجيكا عقب الرجوع لتقنية الفار أمام منتخب مصر في المباراة الودية التي تجمعهما حاليا باستاد جابر الأحمد بدولة الكويت.

ويخوض منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

بينما جاء تشكيل منتخب بلجيكا بقيادة روبرتو مارتينيز كالتالي ..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي ألدرفيريلد، ديباست، ثياتي، كاستاني

خط الوسط: يانيك كاراسكو، أكسل فيتسل، فاناكين، دي بروين

خط الهجوم: هازارد، باتشواي