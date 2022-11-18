شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة كولر للاعبي الدكة فى الأهلي قبل عودة المنافسات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على التحدث مع اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة كافية من المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية، وأكد لهم أن الموسم مازال فى بداياته وأن الجميع سيحصل على فرصته كاملة.

ونصح كولر لاعبي الدكة في الأهلي باستثناء الفرص التى ستُتاح لهم الفترة المقبلة مع عودة المنافسات المحلية والأفريقية، موضحاً لهم أن الجميع سيحصل على فرصته كاملة دون إخلال بمبدأ العدالة.

وشدد المدرب السويسري على أنه يثق تماماً في جميع لاعبي الفريق تقريباً، موضحاً أن الأهلي خاض تحت قيادته 6 مباريات فقط على الصعيد الرسمي منذ توليه مسئولية تدريب الفريق وهو عدد غير كاف لمنح جميع اللاعبين الفرصة بشكل متساوٍ.

ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري فى ربع نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، ويواصل الفريق التدريبات حالياً دون لاعبيه الدوليين، حيث يتواجد 5 لاعبين مع المنتخب الأول و5 مع المنتخب الأولمبي لخوض مباريات ودية، فيما يتواجد الدولي التونسي على معلول مع منتخب بلاده لخوض منافسات مونديال 2022 بقطر.