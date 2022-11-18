شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف تشاهدها لأول مرة..المنتخب الأولمبي يتلاعب بالمغرب ويفوز بثلاثية برازيلية وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 على تسجيل لأهداف مباراة المنتخب الأولمبي والمغرب التى انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية مقابل هدفين، حيث لم تذاع المباراة على أي فضائية مصرية أو عربية.

هزم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى نظيره المغربي 3 - 2، فى لقاء ودى مثير أُقيم بالمغرب ضمن استعدادات الفراعنة للقاء زامبيا فى الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويلتقي الفريقان مرة ثانية الأحد.

وأحرز ثلاثية مصر كل من مصطفي ميسي ومحمد طارق ومحمد شحاته، بينما أحرز للمغرب منتصر لاهتيمي وأوكلى ياسين.