شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مدرجات استاد جابر الأحمد أمام الجماهير المصرية قبل مواجهة بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة لمباراة منتخب مصر وبلجيكا فتح مدرجات ملعب جابر الأحمد أمام الجماهير المصرية لغير حاملي التذاكر، وذلك حرصا منهم على تواجد أكبر عدد من الجمهور اللقاء.

وأعلن البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، تشكيل المنتخب لمواجهة بلجيكا، التى تقام على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي، فى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ـ الرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والخامسة بتوقيت مصر والأردن والسودان وجنوب أفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

وتعد المواجهة تجربة مهمة للبرتغالي روي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي في شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.