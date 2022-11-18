الامارات | "الفورمولا1" تعلن من أبوظبي عن إطلاق سلسلة سباقات نسائية بالكامل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت "الفورمولا1" اليوم، على هامش التجارب الحرة لسباق "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى" على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، عن إطلاق سلسلة سباقات نسائية بالكامل، بدايةً من موسم 2023، تعرف باسم "إف 1 أكاديمي"، وتشكل جسراً للموهبة النسائية على سلم فئات الناشئين للارتقاء نحو قمة سباقات المقعد الأحادي والجائزة الكبرى.

وقال بيان "الفورمولا1" إن" الهدف من السلسلة الجديدة، يكمن في زيادة مستويات التمثيل النسائي على شبكة انطلاقات البطولات المغذية والرافدة لسباقات "الفورمولا1"، للمساعدة في تقديم الفتيات نحو الارتقاء إلى قمة هرم السباقات". وأوضح: "السلسلة ستكون على مستوى (الفورمولا4) في 2023، وتتضمن مشاركة 15 سيارة مع 5 فرق تشارك كل منها بثلاثة سائقات، في موسم مكون من سبعة جولات، على أن تكون هذه الفرق ممثلة ايضاً في المشاركة ضمن السلسلتين الأعلى (الفورمولا3) و(الفورمولا2)".