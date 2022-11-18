قرار تاريخي.. فيفا يُعلن عدم السماح ببيع الخمور داخل ملاعب كأس العالم قطر 2022 وفي الأماكن العامة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، في بيان رسمي عدم السماح

ببيع المشروبات الكحولية داخل ملاعب كأس العالم قطر 2022 وفي الأماكن العامة.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022، في قطر بدءا من 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، في 8 ملاعب مختلفة.

ويشارك في المونديال 32 منتخبا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

وسيقام كأس العالم للمرة الأولى في الشتاء، وسيبدأ بمواجهة قطر ضد الاكوادور على استاد البيت، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات (المجموعة الأولى).

ويتواجد في البطولة أربعة منتخبات عربية وهم قطر في المجموعة الأولى، والسعودية في المجموعة الثالثة، وتونس في المجموعة الرابعة، والمغرب في المجموعة السادسة.

مجموعات كأس العالم:

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية