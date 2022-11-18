بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. مانشستر يونايتد يتخذ إجراءات صارمة ضد رونالدو

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي مانشستر يونايتد اتخاذ إجراءات صارمة ضد نجم الفريق كريستيانو رونالدو، على خلفية التصريحات المثيرة للجدل التى أدلى بها مؤخرا.

وقال مانشستر يونايتد، فى بيان رسمي عبر موقعه، "بدأ النادي هذا الصباح اتخاذ الخطوات المناسبة ردًا على مقابلة كريستيانو رونالدو الإعلامية الأخيرة".

وأضاف البيان، "النادى لن يدل بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها".

وجاء بيان النادي الإنجليزي بعد التصريحات التي أدلى بها رونالدو ضد إدارة الفريق والجهاز الفني الحالي خلال حواره مع المذيع البريطاني المعروف، بييرس مورجان.

وخلال المقابلة، أعرب رونالدو عن شعوره "بالخيانة" من الطريقة التي عومل بها من قبل مانشستر يونايتد، مبدياً انزعاجه من أنه أصبح "كبش فداء" يُلقى باللوم عليه في كل ما حدث بشكل خاطئ في النادي، ويعتقد أنه يتم إجباره الآن على الرحيل.

وتطرق رونالدو ايضاً للحديث عن المدير الفني الحالي للنادي، الهولندي إريك تن هاج، قائلاً: "أنا لا أحترم تين هاج، لأنه لم يظهر أي احترام لي، إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك، على الناس الاستماع إلى الحقيقة".

وعن بعض أكثر منتقديه صخباً، مثل زميله السابق واين روني، قال كريستيانو رونالدو: "لا أعرف لماذا ينتقدني بشدة.. ربما لأنه أنهى مسيرته وما زلت أنا ألعب بمستوى عال.. لن أقول إنني أبدو أفضل منه (ضاحكا)".

واختتم النجم البرتغالي انتقاده لمانشستر يونايتد الذي دافع عن ألوانه بين العامين 2003 و2009 قبل أن يعود إليه لفترة ثانية في صيف العام 2021، بالقول: "كل شيء بقي على حاله، المسبح وغرفة البخار، حتى غرفة اللياقة البدنية، أشعر أن الفريق قد توقف به الزمن، وكل شيء أثار استغرابي، فلم تتطور مرافق نادي مانشستر يونايتد".