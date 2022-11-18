شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تشاهد مباراة مصر وبلجيكا الودية بالكويت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل قناتي أبوظبي الرياضية والكويت مباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية التي ستنطلق في الخامسة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة بإستاد جابر الأحمد.

ويسأل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا، خاصة وأن المباراة تلقى بأهتمام ومتابعة الملايين من عشاق الساحرة المستديرة.

وتنقل قناتي أبوظبي الرياضية والكويت مباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية ، كما تنقلها بعض اللينكات عبر الأنترنت.

تردد قناة الكويت الرياضية

معدل الاستقطاب أفقي

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

قمر: نايل سات.

تردد قناة أبو ظبى الرياضية

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاتجاه: أفقي

معدل التصحيح: 5/6.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة بلجيكا ، وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أكرم توفيق، أحمد حجازى، على جبر، محمد حمدي، طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة، محمد صلاح، محمود تريزيجيه ومصطفى محمد.

وعصفت الغيابات بالمنتخب الوطني قبل اللقاء المرتقب، بعد إصابة عمر مرموش وعمرو السولية، بالإضافة إلى اجهاد حمدي فتحي، وكذلك إصابة أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمود متولي وياسر إبراهيم، ليتيحوا الفرصة لعدة وجوه جديدة تأمل فى إثبات كفاءتها.

وتشهد دكة بدلاء المنتخب وجود كل من: "أحمد الشناوي، محمد عواد، أسامة جلال، مروان حمدى، محمود علاء، حسين السيد، عمر جابر، أحمد حسن كوكا، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة"، و فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة دكتور محمد أبو العلا إراحة حمدي فتحي لاعب المنتخب وعدم مشاركته في ودية بلجيكا.