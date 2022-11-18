شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف طريفة تجمع أحمد حلمى ومنى زكى مع مشاهير الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجمان أحمد حلمي ومني زكى بعيد ميلادهما اليوم، الجمعة، حيث ولد الثنائى فى مصادفة غريبة خلال نفس اليوم الـ 18 من نوفمبر، وتزوج أحمد حلمي من منى زكى فى 2002 ولديهما 3 أبناء "لى لى وسليم ويونس".

ورغم أن النجمة منى زكى أفصحت عن انتمائها للنادى الاهلى، بل وظهرت بالقميص الأحمر فى مباراة كأس السوبر بين الأهلى والمصرى البورسعيدى التى أقيمت بالإمارات 2017، مؤكدة أنها تشجع المارد الأحمر، إلا أن النجم أحمد حلمى أكد أنه ليس لديه ميول كروية.

وقال أحمد حلمى، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، عن أشهر المواقف المحرجة التى جمعته بنجوم الكرة وعلى رأسهم الحضرى وحازم إمام وخالد بيبو، "حينما بدأت لعب كورة فى الشارع كنت بلعب بغباء بلبس الحذاء اللى فيه الاستارز على النجيلة وتعرضت للزحلقة وطول الوقت كنت بقع فى الشارع".

وأضاف حلمى، "شاهدت مباريات معدودة فى حياتى، أبرزها مباراة مصر وهولندا فى كأس العالم، وبستغل أوقات المباريات للنزول للشوارع للقيام بمشاويرى فى ظل خلو الشوارع من المارة وسهولة الحركة المرورية، خاصة أن معظم أصحابى ملهمش علاقة بالكورة زيى".

واستكمل أحمد حلمى، "جمعنى موقف محرج للغاية مع عصام الحضرى حارس الفراعنة السابق قائلا، في مرة قابلته مع رامز جلال وعرفنى عليه ومكنتش أعرفه خالص، ورامز لاحظ أنى قابلته وحش، فقالى أنت متعرفش عصام قولتله هو كان معانا فى المعهد قالى أنت مجنون ده كابتن الحضرى جون مصر، روحت بسرعة اتشعقلت فى رقبته وقعدت أحلف له إنى ماليش فى الكورة، ومن ساعتها بقينا أصحاب".

وتابع حلمى، "وفى مرة بعدها كنا عند إيهاب توفيق ومعانا ناس كتير منهم لاعب كورة انا معرفهوش ، الحضرى قالى اللى واقف جنبك ده خالد بيبو ، روحت رايح مسلم عليه كأنى أعرفه من 80 سنة وقعدت أكلمه عن الماتش الأخير فظهرت أنى أوفر جدا والناس ضحكت".

وكشف الفنان أحمد حلمي عن موقف طريف جمع بين زوجته الفنانة منى زكي وحازم إمام نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق قائلا، "زوجتي كانت قادمة من الخارج واستقبلتها فى المطار، وكان معها فى نفس الرحلة لاعبو منتخب مصر، طبعا أنا صفر كورة ولا أعرف أى شيء في كرة القدم".

وأضاف حلمي، "وجدت شخصا بيزوق لها العربية، واحد حليوة وشكله جميل وكدا، وبعد كدا عرفت إنه حازم إمام وكان بيساعدها، وسلمت عليه بكل قلة ذوق؛ لأني غيران جدا، قبل أن أعرف أنه النجم الكبير، منى قالتلى إزاى تعامله كدا، قولتلها هو مين يعنى بمنتهى الغيرة وقالب وشى بقى، قالتلى ده حازم إمام، وأنا طبعا عارف الأسامى المشهورة فى الكرة لكن معرفش الاسم على الشكل".

وأكمل الفنان أحمد حلمى، "ذهبت إلى حازم إمام للاعتذار له على ما حدث فلم أجده فلقد غادر المطار، وبعد ما التقيته فى مناسبة أخرى شرحت له الموقف".

وكانت العلاقة التى تربط بين حلمى ومنى مجرد صداقة، وما لبثت أن تطورت الأمور بينهما لترتقى إلى مشاعر الحب الفيّاض، فتقدّم أحمد للزواج من منى بطريقة رومانسية، وذلك خلال تصويرها فيلم "أفريكانو"، ففوجئت بباقة من الورود مرفقة ببطاقة مكتوب فيها "بحبك تتجوزينى أحمد حلمى"، فردت وقتها منى بالإيجاب، وما يزال وهج الحب مشتعلا بينهما لغاية اليوم بكل قوة.