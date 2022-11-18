شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح فى مواجهة جديدة مع كورتوا بودية مصر وبلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الدولى المصرى محمد صلاح مواجهة خاصة مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، في المباراة التى تجمع المنتخبين، بعد قليل، على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا، المقرر لها مارس المقبل، فيما تعتبر المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادا لكأس العالم.

ويتجدد التحدى بين محمد صلاح قائد منتخب مصر وتيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا بعد أشهر قليلة من المواجهة المباشرة بينهما فى مباراة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني فى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

كما سيلتقي النجمان صلاح وكورتوا مجددا فى فبرايرومارس المقبلين، عندما يلعب ريال مدريد ضد ليفربول فى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2023.

بدأ التحدي بين محمد صلاح وكورتوا قبل أكثر من 5 أعوام، عندما التقى ليفربول ضد تشيلسي فى مباراتي الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018 في آخر مواسم الحارس البلجيكي بقميص البلوز قبل أن ينتقل إلى الملكي.

في مباراة الدور الأول، هز محمد صلاح شباك كورتوا بهدف في مباراة انتهت بالتعادل (1-1)، بينما احتفل الحارس البلجيكي بفوز فريقه (1-0) في مباراة الدور الثاني.

وبقميص ريال مدريد، لم يعرف محمد صلاح طعم الفرحة أمام تيبو كورتوا، الذى خرج منتشيا مع الملكى بفوزين وتعادل سلبى.

وأعلن البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، تشكيل المنتخب، وجاء كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي، وفي خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة، والهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد".

فيما جاء تشكيل بلجيكا كالتالي: "في حراسة المرمى تيبو كورتوا، وفي الدفاع ألدرفيلد، ديباست، زياتي، كاستاني، وفي وسط الملعب فيستيل، فانكين، كاراسكو، ودي بروين، وفي الهجوم هازارد وباتشواي".