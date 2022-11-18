شكرا لقرائتكم خبر عن «سلة الأهلي» يفوز على الزمالك ويصعد إلى نهائي دوري المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مقعده فى الدور النهائي من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعدما حقق فريق شباب السلة 16 سنة بالنادى الفوز على الزمالك فى لقاء الإياب الذى انتهى منذ قليل بنتيجة 81/42.

فيما كان قد حقق شباب سلة الأهلي الفوز فى مباراة الذهاب على الزمالك بنتيجة 62- 33، وكان الفريق الأول لرجال كرة السلة بالأهلي قد حقق هو الآخر الفوز على الزمالك فى مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 71/64 لتصبح مباراة الإياب بين الفريقين والتي تقام فى الخامسة من مساء اليوم بالإسكندرية مجرد تحصيل حاصل.

وبهذه النتيجة ضمن فريق رجال سلة الأهلي التفوق وحجز مقعده في النهائي، منتظرا نتيجة الفائز من لقاء فريقي الجزيرة والاتحاد.