شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 18 / 11 / 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة التى نشرت على موقع ”الخليج 365”، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

محمد صلاح بعد التتويج بجائزة الأفضل بالعالم: "شكرا لكل شخص صوت لى"

أعرب النجم المصرى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر المحترف فى ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بالتتويج بجائزة جلوب سوكر 2022 بتصويت الجماهير لأفضل لاعب فى العالم.

الأهلي يترقب عروض الشتاء لبحث مصير هذا الثنائى

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عروض رسمية لبعض لاعبى الفريق الذين ارتبطت أسماؤهم بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، ويُعد الثنائى محمد محمود وزياد طارق فى مقدمة اللاعبين المُرشحين للرحيل من الأهلي خلال ميركاتو الشتاء المقبل.

التشكيل المتوقع للفراعنة أمام بلجيكا.. صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد فى الهجوم

يدخل منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، أمام نظيره البلجيكي، باستاد جابر الأحمد بالكويت، فى تجربة ودية يسعى من خلالها الفراعنة

المصري يفتقد خدمات "دغموم" أمام الزمالك بسبب إصابة الخلفية

أكدت الأشعة التشخيصية والفحوصات الطبية التي خضع لها الجزائري عبد الرحيم دغموم نجم خط وسط المصري بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر يستوجب خضوعه لجلسات تأهيلية تستمر لنحو أسبوعين ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق.

مران الأهلى.. 15 دقيقة تدريبات فى الجيم ومحاضرة مع كولر وفقرة ترفيهية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا للمباريات المقبلة. وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، شرح خلالها العديد من الجوانب المتعلقة بالتدريبات خلال الفترة الحالية.

قائمة أغلى 10 لاعبين فى مواجهة مصر وبلجيكا.. إنفو جراف

يخوض المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تحدياً قوياً عندما يواجه نظيره البلجيكي، فى اللقاء الودى الذى يجمع المنتخبين اليوم، الجمعة، فى إطار استعدادات منتخب بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم 2022.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى إياب نصف نهائي دورى السلة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الجمعة، عندما يلتقي مع الزمالك فى لقاء الإياب بالدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.