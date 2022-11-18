شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة 24 ساعة من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة.

ويحصل الفريق على راحة من مران غد، السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بشكل طبيعي، استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، فى إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.