حمزة المثلوثى يصطحب نجله لمران الزمالك.. وفيريرا يضع برنامجا خاصا لشلبى وحسن

القاهرة - سامية سيد - حرص حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على اصطحاب نجله زكريا لتدريبات الفريق اليوم الجمعة. وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني للفريق على مصافحة نجل ظهير الزمالك وتوجيه التحية له، ويقدم المثلوثي مستويات طيبة مع الفريق الكروي في الفترة الأخيرة، ويعد أحد العناصر الأساسية في حسابات الجهاز الفني.

ووضع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا تدريبيا خاصا للثنائي مصطفى شلبي ويوسف حسن، ولم يشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية، و خاض الثنائي تدريبات خاصة تحت قيادة أندرية فيليب مدرب الأحمال لزيادة معدلات لياقتهما البدنية.

وتم التركيز على الجانب البدني للثنائي بجانب خوض تدريبات خاصة على المرور من الحواجز الحديدية و التسديد على المرمى.

ومنح فيريرا الثنائي مصطفى الزناري مدافع الأبيض وعمرو السيسي لاعب الوسط تعليمات فنية خاصة، وقام المدير الفني بالحديث مع الثنائي حول بعض متطلبات مراكزهما والتحرك السليم بدون كرة.

وخاض الفريق تقسيمة فنية في نهاية المران، تم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الجوانب الخططية التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.