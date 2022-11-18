شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى والزمالك للوصول إلى نصف نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الجمعة، عندما يلتقي مع الزمالك فى لقاء الإياب بنصف النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

نرصد فى السطور التالية مشوار الأهلى والزمالك فى البطولة حتى الوصول لنصف النهائي...

الاهلى

تصدر الأهلى دور المجموعات بعدما حقق الفوز فى جميع مبارياته، ذهابا وإيابا، أمام سموحة وطلائع الجيش ودسوق.

وفى دور الـ 16 فاز على هليوبوليس 68/52 ذهابا و 82/59 ايابا .

وفى ربع النهائي فاز على سبورتنج 74/55 ذهابا وبنتيجة 71/64 إيابا.

الزمالك

تصدر الزمالك مجموعته فى دور المجموعات وحقق الفوز فى 5 مباريات أمام الاتصالات والقناة وأصحاب الجياد، وخسر مباراة وحيدة فى دور المجموعات أمام الاتصالات.

وفى دور الـ 16 فاز الزمالك على الطيران 80/72 وفى الإياب فاز 86/72.

وفى ربع النهائي خسر من طلائع الجيش 62/61 وفى الإياب فاز 76/64.