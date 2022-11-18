شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم منتخب مصر أمام بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، تشكيل المنتخب لمواجهة بلجيكا، التى تقام على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي، فى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ـ الرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والخامسة بتوقيت مصر والأردن والسودان وجنوب أفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

وتعد المواجهة تجربة مهمة للبرتغالي روي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي في شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.