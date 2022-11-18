تدريبات بدنية منفردة لثلاثى الزمالك.. وفتوح ونداى فى المرحلة الأخيرة من التأهيل

القاهرة - سامية سيد - أدى مصطفى شلبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات بدنية منفردة قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقرر لها الثانية ظهر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخاض جناح الفريق تدريبات تقوية بالأدوات التدريبية التى اصطحبها الجهاز الفنى لملعب التدريبات، فى ظل خضوعه لبرنامج تدريبي منفرد.

كما خاض محمد أشرف "روقا" ويوسف أسامة نبيه ثنائي الفريق تدريبات بدنية منفردة قبل انطلاق التدريبات الجماعية، ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا بدنيا للثنائي لتجهيزهما بالشكل الأنسب للفترة المقبلة.

وقاد أندرية فيليب مدرب الأحمال الفقرة التدريبية الخاصة بالثنائي فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق والسنغالي إبراهيما نداي جناح الأبيض تدريبات منفردة، وقام الثنائي بأداء تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب، وخوض بعض التدريبات الخفيفة بالكرة. ويخضع اللاعبان للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، وكان أحمد فتوح يعاني من الإصابة في وجه القدم في حين يعاني نداي من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويخوض الفريق تدريباته في الثانية ظهرا بدلاً من الرابعة والنصف عصرا بسبب مباراة المنتخب المصري الودية أمام بلجيكا، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.