شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ودية مصر وبلجيكا اليوم فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة المصرية مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره البلجيكي مساء اليوم، رغم كونها مباراة ودية، إلا أنها مهمة للجهاز الفني للفريق القومى بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا .

ونستعرض في السطور التالية بعض الأخبار والمعلومات المهمة التى تتعلق بودية مصر وبلجيكا وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة مصر وبلجيكا؟

ج: ينطلق اللقاء بين المنتخبين مصر وبلجيكا اليوم الجمعة 18 نوفمبر على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي، فى الخامسة بتوقيت القاهرة ـ الرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والخامسة بتوقيت مصر والأردن والسودان وجنوب أفريقيا، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة - السعودية وقطر، والسابعة بتوقيت دولة الإمارات.



س: من هو حكم مباراة مصر وبلجيكا؟ س: من هو حكم مباراة مصر وبلجيكا؟ ج: وقرر الاتحاد الكويتى لكرة القدم إسناد المباراة الودية، إلى الحكم الكويتى على محمود، حكما للساحة فى اللقاء المنتظر.

س: ماذا يحتاج روي فيتوريا من ودية بلجيكا؟

ج: تعد المواجهة تجربة مهمة للبرتغالي روي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي في شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.





س: ما هو تاريخ المواجهات السابقة بين مصر وبلجيكا ؟ج: تعد ودية مصر وبلجيكا اليوم هى اللقاء الخامس بين المنتخبين، حيث تقابل الفريقان فى 4 مناسبات سابقة، حقق الفراعنة الفوز فى ثلاثة لقاءات، وخسر مباراة وحيدة.

س: ماهى قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا؟

ج: ضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم في حراسه المرمى: "محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه ، وخط الهجوم :أحمد حسن كوكا- مروان حمدي، ومصطفي محمد.

س: ماهى القنوات الناقلة لودية مصر وبلجيكا؟

ج: ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبلجيكا على القنوات الرسمية لدولة الكويت، بالإضافة لشبكة قنوات أون تايم سبورت.