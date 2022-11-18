شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية بنادى الزهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنادى الزهور اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية، عن العام المالى 2021 / 2022، التى تعقد بمقر النادى بمدينة نصر.

وحرص مجلس إدارة الزهور، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، على استقبال الأعضاء مع انطلاق الجمعية العمومية التي شهدت منذ الساعات الأولى إقبالا كبيرا من الأعضاء وسط إشادة بالتنظيم.

وقام مجلس الإدارة بنشر الدعوة لحضور الجمعية العمومية على الصفحات الرسمية للنادي عدة مرات، كما قام أعضاء مجلس الإدارة بنشر الدعوة على صفحاتهم الرسمية، بالإضافة إلى وضع الإعلان الخاص بإقامة الجمعية العمومية على أبواب النادي منذ اليوم الأول للدعوة.

وبدأ تسجيل الأعضاء فى حضور اللجنة القضائية وممثلى اللجنة الأولمبية المصرية وممثلى مديرية الشباب والرياضة، بكشوف الحضور ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً في صالة الكاراتيه، فيما يبدأ اجتماع الجمعية العمومية الساعة الثامنة مساءً في الصالة المغطاة للذين لهم حق حضور الجمعية العمومية من أعضاء المقر الرئيسي بمدينة نصر الذين قاموا بسداد الاشتراكات السنوية ومضى على عضويتهم عام واحد.