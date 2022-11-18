طاقم حكام كويتي لمباراة مصر وبلجيكا

الشارقة - اميمة ياسر -

يدير مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا في الودية المقرر لها الخامسة مساء اليوم طاقم حكام كويتي وهم علي شعبان و عبدالله العنزي و سيد علي و عمار عشقناني و عبدالله جميل حكم فيديو و سعود الشملي مساعد فيديو.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة بلجيكا ودياً علي ستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت في الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري.

«قائمة منتخب مصر»

تضم القائمة كلا من : محمد الشناوي ، أحمد الشناوي ، محمد عواد ، عمر جابر ، أكرم توفيق ، أحمد حجازي ، علي جبر ، اسامة جلال ، محمود علاء ، محمد حمدي ، حسين السيد ، طارق حامد ، حمدي فتحي ، محمد النني ، امام عاشور ، محمود حمادة ، محمد مجدي قفشة ، طاهر محمد طاهر ، أحمد سيد زيزو ، محمد صلاح ، محمود تريزيجيه ، أحمد حسن كوكا ، مروان حمدي ، مصطفي محمد .

«تاريخ المواجهات بين مصر وبلجيكا»

وتعد هذه المباراة هي الخامسة في تاريخ المواجهات بين مصر وبلجيكا ، حيث سبق وأن التقيا سويا خلال 4 مباريات جميعها ودية.

وجاءت المواجهة الأولى عام 1920 ، حقق خلالها منتخب مصر الفوز بنتيجة 4/2 ، وكرر الفراعنة الفوز في ودية عام 1999 تحت قيادة الجنرال محمود الجوهري بهدف دون رد.

كما حقق منتخب مصر فوزه الثالث علي بلجيكا بأربعة أهداف نظيفة في لقاء ودي عام 2005 تحت قيادة المعلم حسن شحاته ، في حين جاء الانتصار الوحيد للشياطين الحمر علي الفراعنة في آخر المواجهات الودية بينهما عام 2018 بنتيجة 3-0 ، وكان مدرب منتخب مصر حينذاك الأرجنتيني هيكتور كوبر.