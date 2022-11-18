شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل ونور الطيب يتأهلان لنصف نهائى بطولة سنغافورة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري مصطفى عسل ونور الطيب إلى نصف النهائي ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 15 إلى 20 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وهو ما يضعها بفئة البطولات الذهبية.

وجاءت نتائج المصريين فى الدور ربع النهائي كالتالي:

- فوز مصطفى عسل على الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-4, 11-4.

- هزيمة طارق مؤمن أمام الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-6, 11-9 .

- فوز نور الطيب على مواطنتها روان العربي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-4, 11-4 .

- هزيمة زاهد سالم أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-2, 11-9.