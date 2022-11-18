شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية لـ«سيدات طائرة الأهلي» قبل مواجهة 6 أكتوبر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الجمعة، عندما يلتقي مع فريق 6 أكتوبر، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة الشهداء بمقر النادى بالجزيرة، فى السادسة مساءً، وتمثل أهمية كبرى للفريق. وخاض فريق سيدات طائرة الأهلي مرانا قويا أمس، ركز خلاله الجهاز الفني على العديد من الجوانب الفنية والخططية؛ للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز خلال اللقاء.

ويعقد حمدي الصافي، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبات؛ لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلفة بها كل لاعبة أثناء المباراة.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الدوري.