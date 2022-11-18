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موعد مباراة يد الأهلى مع العبور اليوم فى الجزيرة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الجمعة، عندما يستضيف فريق العبور، ضمن مباريات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة فى الرابعة عصرًا، وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد تغلب أمس الخميس على فريق الشمس بنتيجة 33-25 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة نادي الشمس ضمن منافسات البطولة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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