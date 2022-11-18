شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة يد الأهلى مع العبور اليوم فى الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الجمعة، عندما يستضيف فريق العبور، ضمن مباريات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة فى الرابعة عصرًا، وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد تغلب أمس الخميس على فريق الشمس بنتيجة 33-25 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة نادي الشمس ضمن منافسات البطولة.