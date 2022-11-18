فتح مدرجات استاد جابر الأحمد فى الثالثة عصرًا لودية مصر وبلجيكا

القاهرة - سامية سيد - شهد الاجتماع الفني لودية منتخب مصر وبلجيكا الاتفاق على فتح مدرجات استاد جابر الأحمد الدولي فى الثالثة عصرًا بتوقيت الكويت، لحضور المباراة المقرر لها السادسة مساءً بتوقيت الكويت الخامسة بتوقيت القاهرة.

حضر الاجتماع الفني محمد غرابة المدير الإداري للمنتخب وعلى محمد إدارى المنتخب، ومحمد مراد المنسق الإعلامي، وعبد الله سيد مدير المهمات.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة مساء اليوم، الجمعة، أمام نظيره البلجيكي، باستاد جابر الأحمد بالكويت، فى تجربة ودية يسعى من خلالها الفراعنة لتقديم مستوى مميز يليق بتاريخ الكرة المصرية، بينما يسعى منتخب بلجيكا للاطمئنان على جاهزية لاعبيه للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

تاريخيًا، لم تحقق بلجيكا الفوز على مصر طوال تاريخ مواجهات الفريقين الممتد منذ أكثر من 100 عام سوى في المواجهة السابقة فقط عام 2018 ضمن استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس العالم في روسيا، والتي انتهت بفوز بلجيكا (3-0).

قبل ذلك لعبت مصر مع بلجيكا 3 مباريات شهدت تفوق مصري كاسح، البداية كانت عام 1920 وفازت مصر على الأراضي البلجيكية (4-2)، ثم غابت المواجهات بين الفريقين لعشرات السنين، أما المواجهة الثانية حدثت عام 1999 حيث كانت مصر تستعد للمشاركة في كأس القارات بالمكسيك، وفاز رجال المدرب الراحل محمود الجوهري آنذاك بهدف نظيف، فيما اصطدم الجيل الذهبي للفراعنة بمنتخب بلجيكا عام 2005، بقيادة المدرب المخضرم حسن شحاته، وفازت مصر باكتساح (4-0) في القاهرة.