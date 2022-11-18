شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكراً بالإسكندرية استعدادا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو إقامة معسكر مغلق لفريقه بالإسكندرية قبل مواجهة فاركو المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية فى رابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي هذا القرار لفرض مزيد من التركيز على جنبات فريق الكرة بحثاً عن أول انتصار للدراويش بالمسابقة المحلية.

ويستعيد فريق الإسماعيلى جهود الثنائى عبد الرحمن مجدي وباسم مرسي لاعبى الفريق فى مباراة فاركو بعد تعافيهما من الإصابة.

وكان الثنائي قد خضعا لبرنامج تأهيلي شامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور مجدي باز تمهيداً لعودتهما للتدريبات، حيث كان يعاني الأول بشد فى عضلة الضامة بينما أصيب الثانى بمزق فى العضلة الأمامية.

وشارك اللاعبان فى المران الجماعى بشكل طبيعي حيث أصبحا جاهزين لمواجهة فاركو وموقف مشاركتهما بات وفقاً لرؤية الجهاز الفني للدراويش بقيادة الإسباني خوان جاريدو.