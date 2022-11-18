شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أغلى 10 لاعبين فى مواجهة مصر وبلجيكا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تحدياً قوياً عندما يواجه نظيره البلجيكي، فى اللقاء الودى الذى يجمع المنتخبين اليوم، الجمعة، فى إطار استعدادات منتخب بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 137 مليوناً و650 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب بلجيكا 563 مليوناً و200 ألف يورو.

وجاءت قائمة أغلى 5 لاعبين فى منتخب مصر كالتالي:

ـ محمد صلاح: 80 مليون يورو

ـ محمود حسن تريزيجيه: 10 ملايين يورو

ـ محمد النني: 9 ملايين يورو

ـ مصطفى محمد: 6 ملايين يورو

ـ أحمد سيد زيزو: 4 ملايين يورو

فيما جاءت قائمة أغلى 5 لاعبين بمنتخب بلجيكا كالتالي:

ـ كيفين دي بروين: 80 مليون يور

ـ كورتوا: 60 مليون يورو

ـ لوكاكو: 55 مليون يورو

ـ يوري تيليمانس: 40 مليون يورو

ـ أمادو أونانا : 35 مليون يورو



