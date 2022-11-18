شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه حرس الحدود ودياً الأحد بمعسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش مع نظيره فى نادى حرس الحدود على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الطلائع بمعسكره المغلق بالقاهرة.

ودخل فريق طلائع الجيش المعسكر السبت الماضى وخاض ودية مع الداخلية عصر الأحد وخسرها بهدفين مقابل هدف، فيما يلاقى الاتحاد السكندري ودياً اليوم الجمعة.

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الأهلى فى الثانى من ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك فى السابع من ديسمبر المقبل بالأسبوع السادس للمسابقة.

وأعلن نادى طلائع الجيش، بشكل رسمى، التعاقد مع محمد يوسف لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعلاء عبد العال ، الذى تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 3-1.