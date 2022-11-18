قائد الهجوم «محمد صلاح» .. تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا

الشارقة - اميمة ياسر - أشاد الناقد الرياضي، محمد عراقي، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج "ملعب البلد"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، بالمجهود الذي بذله الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل تذليل صعوبات دخول مباراة بلجيكا الودية، على الجماهير المصرية.

وقال محمد العراقي، إن اتحاد الكرة بذل مجهودًا كبيرًا، في سبيل تذليل صعوبات دخول المباراة على الجماهير المصرية.

وتابع الناقد الرياضي، محمد عراقي : الجبلاية بذلت مجهودًا كبيرًا من أجل السماح للجماهير المصرية بحضور مران المنتخب، الذي أقيم مساء اليوم، ونجحت جهود واتصالات جمال علام مع مسئولي الاستاد ورجال الأمن في السماح للجماهير بدخول الملعب وحضور المران ودعم المنتخب قبل المباراة الودية.

وأكمل الناقد الرياضي، محمد عراقي : البعثة المصرية كانت سعيدة للغاية بفوز محمد صلاح بجائزة جلوب سوكر، ولاعبو المنتخب الوطني حرصوا على تهنئته بعد فوزه بالجائزة.

وأشار الناقد الرياضي، محمد عراقي: إلي أن الجائزة كانت مفاجئة، ومحمد صلاح تم إبلاغه بتتويجه بها قبل ساعات من إقامة الحفل، والجميع هنا كان سعيدًا بها وقام بتوجيه التهنئة للاعب.

تشكيل مصر المتوقع أمام بلجيكا اليوم

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته الودية أمام منتخب بلجيكا، التي ستجمع بينهما في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، على ستاد جابر الأحمد بالكويت.

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد حجازي، على جبر، أكرم توفيق.

خط الوسط: طارق حامد، محمد الننى، وحمدى فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه.

لاعب العام

محمد صلاح بعد تسلمه جائزة لاعب العام باختيار الجماهير، وذلك في حفل جوائز جلوب سوكر في دبي : «الكل في الشرق الأوسط يمكنه فعلها، ولكن يجب أن تكون مستعدا لأن الأمر لن يكون مريحا. أنا سعيد بالفوز بجائزة في الوطن العربي».