شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للفراعنة أمام بلجيكا.. صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، أمام نظيره البلجيكي، باستاد جابر الأحمد بالكويت، فى تجربة ودية يسعى من خلالها الفراعنة لتقديم مستوى مميز يليق بتاريخ الكرة المصرية، بينما يسعى منتخب بلجيكا للاطمئنان على جاهزية لاعبيه للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

التشكيل المتوقع للفراعنة أمام بلجيكا

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، اللقاء بشكل متوازن بسبب قوة المنتخب البلجيكي،وسيبدأ بتشكيل فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، وفى خط الدفاع: أكرم توفيق، على جبر، أحمد حجازى، محمد حمدى، وفى خط الوسط: محمد النني، أمام عاشور، محمود حمادة، وفى الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود تريزيجيه.

التشكيل المتوقع لبلجيكا أمام منتخب مصر

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب بلجيكا، تحت قيادة مديره الفني روبيرتو مارتينيز، المباراة أمام نظيره المصرى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي ألدرفيريلد، يان فيرتونجن، فاوت فاس.

خط الوسط: يانيك كاراسكو، أكسل فيتسل، يورى تيليمانس، توماس مونييه.

خط الهجوم: كيفين دي بروين، إيدين هازارد، ميتشي باتشواي.