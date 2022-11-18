موعد مباراتى الزمالك والمصرى فى الدوري والكأس والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تعديل موعد التدريبات اليوم، الجمعة، بسبب ودية المنتخب أمام بلجيكا.

ومن المقرر أن تقام التدريبات اليوم فى الثانية ظهراً بدلا من الخامسة مساءً، حتي يتسنى للجهاز الفني وللاعبين مشاهدة مباراة منتخب مصر الودية أمام بلجيكا المقرر لها الخامسة مساءً بالكويت.

ويستعد فريق الزمالك لخوض تحديات عديدة خلال الفترة المقبلة سواء بالدوري أو كأس مصر.

ويرغب فريق الزمالك في الفوز بالكأس نسخة 2022 للجمع ما بين الدوري والكأس، وذلك للموسم الثاني على التوالي، حيث جمع الزمالك فى موسم 2021 بين الدوري والكأس، بينما خسر السوبر أمام الأهلي.

موعد مباراة الزمالك والمصرى بكأس مصر

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء السبت 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي.

موعد مباراة الزمالك والمصرى بالدوري ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.