شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى إياب نصف نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الجمعة، عندما يلتقي مع الزمالك فى لقاء الإياب بالدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

ومن المقرر أن يعقد الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للأهلى، محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وكان فريق شباب السلة 16 سنة قد حقق الفوز على الزمالك فى مباراة الذهاب بنتيجة 62-33، بينما فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة على الزمالك بنتيجة ٧١-٦٤.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الخامسة والنصف مساءً على صالة برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام مباراة فريقى الشباب بين الناديين فى الواحدة ظهرا.

كما يلتقى الاتحاد مع الجزيرة فى منافسات نفس الدور بنفس الصالة.

وكان الأهلى تغلب على الزمالك بنتيجة 71/64 وتغلب الجزيرة على الاتحاد 77/73.

وفيما يخص مباريات الدور النهائي من البطولة فتقام المباريات بصالة حسن مصطفى بأكتوبر يومى 22 و 24 نوفمبر الجارى.