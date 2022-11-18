شكرا لقرائتكم خبر عن "ضحك وهزار" فى مران الأهلى استعداداً للمقاولون العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النادي الأهلي، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، صوراً للاعبي الفريق خلال خوض المران الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، ضمن استعدادات المارد الأحمر للارتباطات المقبلة، وكشفت الصور المنشورة عن تبادل عدد من لاعبي الأهلي "الضحك والهزار" فى المران، وعلّقت صفحة الأهلي الرسمية على هذه الصور بعبارة "أسعد الله صباحكم".



الاهلي



السولية



كهربا في مران الاهلي



لاعبو الاهلي



مران الاهلي

وواصل الأهلي أداء تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا للمباريات المقبلة. وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، شرح خلالها العديد من الجوانب المتعلقة بالتدريبات خلال الفترة الحالية.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص تدريبات بدنية فى الجيم لمدة 15 دقيقة، قبل استكمال المران فى الملعب، والذى اشتمل على فقرة ترفيهية أدى خلالها اللاعبون تدريبات متنوعة في إطار تخفيف الحمل البدني وتنويع الوحدات التدريبية.

وخاض حراس الفريق تدريبات مكثفة تحت قيادة ميشيل يانكون، فيما واصل محمد عبدالمنعم ومحمود متولي أداء برنامج التأهيل بالجري حول الملعب.

ويتدرب الفريق على فترة واحدة غدا السبت، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر، والمحدد لها 27 من الشهر الجارى.