شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 4 مواجهات جمعت مصر وبلجيكا قبل مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، أمام نظيره البلجيكي، بتوقيت القاهرة، باستاد جابر الأحمد بالكويت، فى تجربة ودية يسعى من خلالها الفراعنة لتقديم مستوى مميز يليق بتاريخ الكرة المصرية، بينما يسعى منتخب بلجيكا للاطمئنان على جاهزية لاعبيه للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وتعد ودية مصر وبلجيكا القادمة هى اللقاء الخامس بين المنتخبين، حيث تقابل الفريقان فى 4 مناسبات سابقة، حقق الفراعنة الفوز فى ثلاثة لقاءات وخسر مباراة وحيدة.

كان الصدام الأول بين مصر وبلجيكا في 1920 وفاز الفراعنة وقتها برباعية مقابل هدفين بينما أقيم اللقاء الثانى في 30 مارس 1999 في إطار استعدادات مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم للقارات التي أُقيمت في المكسيك آنذاك، وفازت مصر بهدف نظيف.

بينما كانت المواجهة الثالثة بين مصر وبلجيكا في 9 فبراير عام 2005 ، وحقق الفراعنة الفوز برباعية نظيفة في ملعب المقاولون العرب استعدادا لاستئناف التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2006، فيما كان اللقاء الرابع في 2018 وفاز المنتخب اللبجيكي بثلاثية دون رد استعدادا لكأس العالم روسيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبلجيكا على القنوات الرسمية لدولة الكويت، بالإضافة لشبكة قنوات أون تايم سبورت.