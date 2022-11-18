شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح بعد التتويج بجائزة الأفضل بالعالم: "شكرا لكل شخص صوت لى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم المصرى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر المحترف فى ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بالتتويج بجائزة جلوب سوكر 2022 بتصويت الجماهير لأفضل لاعب فى العالم.

وكتب محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "من الرائع أن أتواجد فى دبي مرة أخرى فى هذه الليلة المميزة، شكراً لكل شخص صوت لى".

وجاءت أبرز الجوائز الفردية التى حصل عليها الدولي المصرى محمد صلاح خلال مسيرته الكروية كالتالي:

جائزة جلوب سوكر 2022 لأفضل لاعب فى العالم بتصويت الجماهير:

أفضل لاعب في نادي ليفربول: 2022

جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم: 2017–18،2020-2021، 2021-2022.

جائزة أفضل لاعب المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، بتصويت الجماهير مايو 2018 – 2022.

جائزة لاعب الموسم فى الدورى الإنجليزى الممتاز: 2017–18.

جائزة بوشكاش لأفضل هدف: 2018.

جائزة لاعب العام من اتحاد مشجعى كرة القدم: 2018 و2021.

جائزة لوريوس العالمية للإلهام الرياضي: 2021.

جائزة الحذاء الذهبى فى الدورى الإنجليزى الممتاز: 2017–2018، 2018–2019، 2021-2022



