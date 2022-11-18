شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ودى بروين وجهاً لوجه قبل مواجهة مصر وبلجيكا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدٍ قوى يخوضه النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عندما يقود منتخب الفراعنة فى المواجهة الودية التى تجمعه بمنتخب بلجيكا اليوم، الجمعة، ويعتبر محمد صلاح والبلجيكي دي بروين أبرز وأغلى نجوم اللقاء المرتقب بين مصر وبلجيكا.

وتبلغ القيمة التسويقية لمحمد صلاح 80 مليون يورو، وفى الموسم الجارى شارك محمد صلاح فى 21 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 5 أخرى.

ومع منتخب مصر، شارك فرارى الفراعنة فى 83 مباراة، سجل خلالها 45 هدفاً.

أما كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، فتبلغ قيمته التسويقية 80 مليون يورو أيضاً، وشارك صاحب الـ31 سنة فى الموسم الجارى فى 19 مباراة مع فريقه الإنجليزى، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 13.

ومع منتخب بلجيكا، شارك دي بروين فى 93 مباراة، سجل خلالها 25 هدفاً.



