شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب عروض الشتاء لبحث مصير هذا الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عروض رسمية لبعض لاعبى الفريق الذين ارتبطت أسماؤهم بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، ويُعد الثنائى محمد محمود وزياد طارق فى مقدمة اللاعبين المُرشحين للرحيل من الأهلي خلال ميركاتو الشتاء المقبل.

وينتظر الأهلي وصول عروض رسمية لهذا الثنائي وغيرهما لاتخاذ قرار مناسب للاعبين والنادى، بالتنسيق بين مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، الذى لا يعتمد على الثنائي فى المباريات.

على صعيد آخر، يتسلّم السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، تقريراً من أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق عن 7 لاعبين مصابين قبل استئناف تدريبات المارد الأحمر، وهم أليو ديانج وعمرو السولية ومحمود متولى ومحمود كهربا ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة وعلى لطفى.

ويرغب كولر فى التعرف على مستجدات تأهيل السباعى السابق، حيث كان ديانج ينفذ برنامج تأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية، فيما اشتكى عمرو السولية من آلام فى العضلة الأمامية، بينما تعرض رامي ربيعة لكدمة فى الضلوع، وعانى محمود كهربا وعلى لطفى من نزلة برد، بينما تعرض متولى للإصابة بشد فى العضلة الخلفية مع منتخب مصر، فيما أجرى محمد عبد المنعم جراحة فى الأنف.

واقترب الخماسى ديانج والسولية وكهربا وعلى لطفى ورامى ربيعة من الانتظام فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء برامج تأهيلهم خلال الأيام الماضية، فيما لايزال الثنائى محمود متولى ومحمد عبد المنعم فى فترة التأهيل.